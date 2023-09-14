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Dünya Avrupa Parlamentosu'ndan Lukaşenko kararı
Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Lukaşenko kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 03:00:00 -
Avrupa Parlamentosu'ndan Lukaşenko kararı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kremlin yönetimine karşı sert tedbirler alan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez de Rusya'nın stratejik ortağı Belarus için adım attı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova yönetimine karşı sert önlemler ve yaptırımlar uygulayan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez Rusya'nın yakın ilişkiler kurduğu Belarus'a karşı harekete geçti.

Rusya'nın suç ortağı olarak tanıdılar

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko rejimini Ukrayna halkına yönelik tutumu nedeniyle Rusya'nın suç ortağı olarak tanıdı. AP'li vekiller, Lukaşenko'nun Rusya lider Vladimir Putin'le eşit derece sorumlu tutulması gerektiğini ifade ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelttiği yaptırımlara benzer şekilde Belarus'a da yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Tutuklama emri çıkarılması için çağrı yaptılar

Öte yandan bazı milletvekilleri, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında, Ukraynalı çocukların kaçırılmasından sorumlu olduğunu belirten bir karar önergesi verdi. Milletvekilleri söz konusu karar önergesiyle, Uluslararası Ceza Divanı'nı Lukaşenko için tutuklama emri çıkarmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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