Avrupa Parlamentosu'nda vicdanlı biri var: Sizin de yaptığınız bir soykırımdır
Tam 35 gündür Gazze'deki mazlum Filistin halkını bombalayan İsrail'e Avrupa Parlamentosu Üyesi Clare Daly, sert tepki gösterdi.
İşgalci İsrail’in 35 gündür topyekûn abluka altına alarak pervasızca yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi, dünyanın gözü önünde tarihin en ağır soykırımını yaşıyor.
Hemen her dakika paramparça olmuş cansız bedenler sosyal medyaya yansıyor. Şehit edilenlerin yüzde 70'yse bebek, çocuk ve kadın.
AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİ DALY İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ
Avrupa Parlamentosu Üyesi Clare Daly, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosunda konuştu.
Batı'nın da soykırıma ortak olduğunu belirten Daly, şu sözlerle Avrupalıların yüzüne haykırdı:
"İnsanlığa karşı işlenen bu suçlar sizin adınıza, sizin silahlarınızla işleniyor.
Bu yalnızca İsrail’in değil, sizin de yaptığınız bir soykırımdır.
Size Lahey de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yeterli gelmez."
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