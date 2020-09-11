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Dünya Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı hazımsızlığı!
Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı hazımsızlığı!

Dün Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu’nda video konferans yoluyla konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında ekranda yer alan AB-Türkiye birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'de rahatsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 22:15:00 - 2020-09-11 22:44:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu’nda konuşma yaptı. Konuşma, video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, konferansta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerdeki duruşunu anlattı.

Çavuşoğlu'nun konuşması esnasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikteliğini temsil eden iki bayrağın tek karede verildiği çizim Türkiye'nin hazırladığı sunumda yer aldı. Ekranda yer alan bu görsel ise AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'de rahatsızlığa sebep oldu.

"Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz"

Bütikofer, iki bayrağın karıştırılma şeklinin hoşuna gitmediği şeklinde skandal ifadeler kullanarak, Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlardan bazılarının Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalığını, bunu yapmaları gerektiğini düşünmediğini, yeniden gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

PKK sergisi yapıp YPG'li teröristli konuşturmuşlardı!

Avrupa Parlamentosu'nda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin teröristlerini gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmıştı.

2017 yılında ise Ortadoğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye YPG'li bir kadın terörist bağlanmıştı.

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Yorumlar

Ulvi

Nazi egonmu yaralandı,ırkçı Türk düşmanı!!
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Gurbetçi

.....un tipine bak
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