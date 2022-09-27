Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışının devamı konusunda kararlı mesajlar verdi.

Brüksel’deki AB Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Lagarde, “Talebi düşürmek için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı gelecek birkaç toplantıda daha Faiz artırımlarına devam etmeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu. Lagarde, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve enerji krizine yol açmasıyla bu ay 75 baz puanlık tarihi faiz arttırımına gitmişti. AMB’nin bir sonraki toplantısı 27 Ekim’de gerçekleşecek.