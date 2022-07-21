Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne?
Ekonomiyi yakından takip edenlerin merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı belli oldu?
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022
Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,5'e çekti. Mevduat faizi de 50 baz puan artışla sıfıra çekildi. Böylece faizde 11 yıl sonra yukarı yönlü adım attı.
ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.