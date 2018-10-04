Avrupa Ligi'nden Caner Erkin gafı! Sildiler

UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı, Beşiktaşlı Caner Erkin'in 30. doğum gününü Fenerbahçe forması altında Marsilya'ya attığı gol ile kutladı.

Fenerbahçe'den İnter'e, İnter'den ise Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin için yapılan bu paylaşıma Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Bu tepkilerin ardından UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı kısa bir süre sonra tweeti sildi.

Bunun ardından Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Caner Erkin'in geçen sezon Bayern Münih maçında Robben'e attığı şık çalımla tecrübeli futbolcunun doğum gününü kutladı.