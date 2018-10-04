Avrupa Ligi maçlarının kanalı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55’ten itibaren beIN SPORTS’ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2’inci Hafta Karşılaşmaları

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2