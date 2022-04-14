Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları saat kaçta?
14 Nisan Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nden çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
Avrupa Ligi çeyrek final rövanş final maçları
19.45 Atalanta-Leipzig:0-2
22.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt CBC Sport, Exxen
22.00 Lyon-West Ham United Exxen
22.00 Rangers-Brag Exxen
Avrupa Konferans Ligi
PSV-Leicester City: 1-2
22.00 Roma-Bodo/Glimt Exxen
22.00 Slavia Prag-Feyenoord CBC sport web, Exxen
22.00 PAOK-Olimpik Marsilya Exxen