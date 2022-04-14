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Spor Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 22:13:00 -
Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

14 Nisan Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nden çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Avrupa Ligi maçları CANLI İZLE | Konferans Ligi maçları hangi kanalda?

Avrupa Ligi çeyrek final rövanş final maçları

19.45 Atalanta-Leipzig:0-2

22.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt       CBC Sport, Exxen

22.00 Lyon-West Ham United    Exxen

22.00 Rangers-Brag        Exxen

Avrupa Konferans Ligi

PSV-Leicester City:         1-2

22.00 Roma-Bodo/Glimt              Exxen

22.00 Slavia Prag-Feyenoord     CBC sport web, Exxen

22.00 PAOK-Olimpik Marsilya    Exxen

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