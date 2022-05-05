Avrupa Ligi final eşleşmesi 2022 | UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman hangi takımlar arasında?
UEFA Avrupa Ligi final eşleşmesi | Avrupa Ligi’nde yarı final maçları tamamlandı ve final eşleşmesi belli oldu. Futbolseverler ise eşleşmeyi, final maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi finali ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nde final belli oldu. Peki, Avrupa Ligi finali ne zaman hangi ülkede?
Avrupa Ligi final eşleşmesi 2022 | UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman hangi takımlar arasında?
Avrupa Ligi'nde finale kalacak olan takımlar bu gece belli olacak. Yarı final rövanş maçları tamamlandığında haberlerimizde finale kalan ekipleri belirteceğiz.
2022 UEFA Avrupa Ligi finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.