Avrupa Konseyi'nden haddi aşan 'Osman Kavala' açıklaması: Serbest bırakılması rica değil, zorunluluk

Gezicileri finanse ederek sokakların karışmasına sebep olanlardan Osman Kavala'ya, Avrupalı dostları destek vermeye devam ediyor.

'Serbest bırakılması bir rica değil'

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, gezi finansörü Osman Kavala'ya ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı. Buric, Kavala'nın AİHM'in son kararına karşın serbest bırakılmamasının 'tamamıyla yanlış' olduğunu öne sürdü. Buric, "Bu bir rica değildir. Bağlayıcılığı olan yasal zorunluluktur." dedi.

'Bakanlar Komitesi süreci izliyor'

"Kavala serbest bırakılmalıdır" diyen Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi'nin süreci düzenli olarak izlediğini ve ara raporu kabul ettiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın serbest bırakılması talebini reddettiğini anımsatan Buric, "Kavala hâlâ tutuklu. Bu tamamıyla yanlış" diye konuştu.