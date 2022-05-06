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Spor Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
Spor

Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı Roma - Feyenoord oldu. İtalyan ve Hollanda temsilcileri 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kupa için ter dökecek. Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü de finalde forma bekleyenler arasında yer alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 05:57:00 -
Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

Feyenoord finalde Roma'nın rakibi oldu

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

Final 25 Mayıs'ta

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

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