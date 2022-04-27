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Spor Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE
Spor

Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi’nde hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:07:00 -
Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE

Futbolseverler Avrupa kupalarında heyecanın hangi maçlarla devam edeceğini araştırıyor. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman hangi gün?

Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final maçları 28 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta yapılacağı turnuvada kupanın sahibi, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da final maçıyla belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi yarı final programı

28 Nisan Perşembe

22.00 Leicester City-Roma          Exxen

22.00 Feyenord-Marsilya             Exxen

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