Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi’nde hangi maç hangi kanalda?
Futbolseverler Avrupa kupalarında heyecanın hangi maçlarla devam edeceğini araştırıyor. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman hangi gün?
Avrupa Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? Konferans Ligi maçı CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final maçları 28 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta yapılacağı turnuvada kupanın sahibi, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da final maçıyla belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi yarı final programı
28 Nisan Perşembe
22.00 Leicester City-Roma Exxen
22.00 Feyenord-Marsilya Exxen