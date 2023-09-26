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Dünya Avrupa Komisyonu yasak istedi, Çin'i ayağa kaldırdı! Flaş açıklama: Çinli otomobil üreticileri için soruşturma! Ülke şokta
Dünya

Avrupa Komisyonu yasak istedi, Çin'i ayağa kaldırdı! Flaş açıklama: Çinli otomobil üreticileri için soruşturma! Ülke şokta

Yeniakit Publisher
2023-09-26 23:22:00 -
Avrupa Komisyonu yasak istedi, Çin'i ayağa kaldırdı! Flaş açıklama: Çinli otomobil üreticileri için soruşturma! Ülke şokta

Çin'in üreticileri için Avrupa'da yüksek vergilere neden olabilecek bir karara imza atılmak üzer. Avrupa Komisyonu, Çinli otomobil üreticileri hakkında sübvansiyon kaynaklı bir soruşturma başlatacak. Bu adımın amacı, Çinli üreticilerin hızlı yükselişini durdurabilmek.

Avrupa Komisyonu, Çinli otomobil üreticileri hakkında sübvansiyon kaynaklı bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu durumun Çinli otomobil üreticileri için Avrupa'da yüksek vergilere neden olabileceği belirtiliyor. Bu adımın amacı, Çinli üreticilerin hızlı yükselişini durdurabilmek.

Teknolojinin her alanında kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinen nokta, ülkeler arası çekişmenin de dozajını arttırmaya başladı. Çin ile ABD ve Avrupa arasındaki gerginlik, teknolojinin her dalında kendisine yer bulmaya devam ediyor.Avrupa Komisyonu, Çinli otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlatacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde Çinli otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlatmak istediğini duyurdu. Komisyon, bugün soruşturma için düğmeye bastı. Soruşturma, sübvansiyon kaynaklı olacak. Bu durumun Çinli otomobil üreticileri için en iyi ihtimalle Avrupa'da yüksek vergilere neden olabileceği belirtiliyor.
Otomobil sektörü, son yıllarda hızlı bir şekilde elektrikli araç dünyasına geçiş yapmaya başladı.

Çinli üreticiler, şimdiye kadar bu alanda oldukça başarılı oldular. İddialara göre Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, hızlı yükselişi durdurabilmek için alındı.Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]Çin ile olan gerilim, adeta teknolojik savaşa doğru gidiyor. Öyle ki tek sorun elektrikli otomobil dünyasında da yaşanmıyor. Sosyal medya platformları üzerinden süren gerilimde ABD, TİkTok'a sıkı bir savaş açmış durumda. ABD ve Avrupa'nın birçok yerinde veri sızıntısı nedeniyle resmi kurumlarda platform yasaklandı
Akıllı telefon sektöründe de bu gerilim yükselerek devam ediyor. Bilindiği üzere ABD, 3 yıl önce Huawei şirketine ambargo başlattı. Geçtiğimiz günlerde de Almanya, ABD'nin politikasına uyarak harekete geçti. Rapora göre Alman hükümeti, Huawei ve ZTE gibi şirketlerin siber güvenlik açısından sorun teşkil ettiğini düşünüyor ve 5 yıla kadar yasaklamak istiyor.
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Yorumlar

Hayırdır

Bu Avrupa neyin peşinde lan adamlar işini yapıyo para kazanıyor Yok kesinlikle 3. Dünya savaşı şart Avrupa ve Amerika yok olmalı
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