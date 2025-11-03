  • İSTANBUL
Gündem Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu
Gündem

Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Avrupa kapısında mahsur kaldılar! Protesto Türkleri vurdu

Avrupa seferine çıkan Optima Express adlı tren, Bulgaristan’da adeta rehin kaldı! Villach (Avusturya) yönüne giden ve büyük bölümü gurbetçilerden oluşan yaklaşık 500 Türk yolcu, 140 otomobille birlikte iki gündür Filibe yakınlarında mahsur.

Trenin geçiş güzergâhında bulunan Sırbistan’daki tren işçilerinin iş bırakma eylemi, Avrupa’ya giden Türklerin yolunu kesti.

Geçen yıl aynı tarihte meydana gelen ölümlü tren kazasını protesto eden Sırp demiryolu çalışanları, uluslararası seferleri durdurdu.

Bu nedenle Optima Express, Bulgaristan’ın Filibe-Yagodovo hattında durduruldu.

 

İKİ GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ BEKLEYİŞ

Trende bulunan yüzlerce vatandaş, iki günü aşkın süredir sıcak yemek ve içme suyu olmadan bekliyor.

Yolcular, “Çocuklar perişan, yaşlılar hasta… Kimse açıklama yapmıyor!” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı yolcular sosyal medyadan “Avrupa’nın ortasında rehin kaldık!” paylaşımı yaparak Türkiye’den yardım istedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Optima Tur personeli bile ne zaman hareket edileceği konusunda bilgi veremedi.

Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Sofya Büyükelçiliği’nden acil destek talep etti.

Ancak Bulgar yetkililer “Sırbistan’dan izin gelmeden trenin hareket edemeyeceğini” bildirdi.

MAHSUR KALANLAR ENDİŞELİ

Trende bebekli aileler, yaşlılar ve hastalar bulunuyor.

Yolcular, “Avrupa medeniyetinden dem vuran ülkeler, bizi adeta unuttu!” diyerek yaşanan duruma isyan etti.

1
