  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi
Aktüel

Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:11:26 -
Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa-İran İş Forumu, İran'da rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesinin ardından ertelendi.

Organizasyon komitesi, yazılı açıklama yaparak, 3 bin 300 kişi ve 40 ülkenin katılacağı 3 günlük iş forumunun ertelendiğini, forumun "yakın gelecekte" yeniden düzenlenmesini beklediklerini duyurdu.

Forumun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açılış konuşmalarıyla başlaması planlanıyordu.

Geçen yıl "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle "Fransa'dan kaçırılarak İran'a götürüldüğü" belirtilen ve "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen Zem'in önceki gün asılması nedeniyle Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya forumdan çekildiklerini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de İranlı gazetecinin idam edilmesine tepki gösterdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, idamı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek, İran makamlarına uygun yargılama süreçlerine uyma çağrısında bulundu.

AB'nin geçen hafta kabul ettiği "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" çerçevesinde İran'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtlayan Stano, halihazırda insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı 82 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığını, üye ülkelerin başvurması ve kabul edilmesi halinde yeni yaptırım rejiminin de devreye sokulabileceğini söyledi.

Stano, İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin 16 Aralık'ta Viyana'da düzenlenecek toplantının ise sanal ortamda yapılacağını, bir iptal veya erteleme bulunmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping söz verdi! 2030'a kadar süre istedi
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping söz verdi! 2030'a kadar süre istedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 65'in üzerinde azaltma sözü verdi.
Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Dağlık Karabağ'da düzenlediği son saldırı ile ateşkesi bozan Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgede durum dikey üstündeyken Rusya dikkat ..
Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay