Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini reddetti

Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Yönlendirme Grubu, İngiltere'nin yeni teklifinin bir anlaşma için temel oluşturmadığını açıkladı.

AP'nin söz konusu açıklamasında, "İngiliz hükümetinin son teklifinin AP'nin onay vereceği bir anlaşma için temel oluşturmadığını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hayırlı Cuma Anlaşması'nın korunması, tüm Ada'nın ekonomisi ve Ortak Pazar'ın bütünlüğünün önem taşıdığı kaydedildilirken açıklamada, teklifin gerçekten çözüme kavuşturulması gereken konuları ele almadığı belirtildi.

Ayrıca AP'nin "işlevsel ve yasal olarak uygulanabilir ciddi çözümleri" ele almaya açık olduğu aktarılan açıklamada, İngiltere'nin yeni teklifinin bu koşulları karşılamadığı ve ortak çıkarlara hizmet etmediği değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere BaşbakanıBoris Johnson, Avrupa Birliği'ne (AB) reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel ilişki içinde kalmasını öngören düzenlemeyle değiştirilmesini teklif etmişti.

Öte yandan Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması öngörülüyor.