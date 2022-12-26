Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk giyim devine ortak oldu! Dikkat çeken adım

Planlanan halka arzına katılma hedefiyle DeFacto ile ilgilenmeye başlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, halka arzın iptal olmasının ardından hızla globalleşen markaya bu kez ortak oldu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, planlanan halka arzına katılma hedefiyle DeFacto ile ilgilenmeye başlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, halka arzın iptal olmasının ardından hızla globalleşen markaya bu kez ortak oldu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, DeFacto Perakende Ticaret AŞ paylarının belli oranının European Bank for Resconstruction and Development tarafından devralınması işlemini uygun buldu. EBRD ilk görüşmelerin başladığı dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye en büyük pazarımız. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı itibarıyla son derece önemli” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) giyim firması DeFacto’ya ortak oldu. Bundan 4 yıl önce DeFacto halka arza niyetlenmiş, EBRD de bu halka arzla ilgilendiğini açıklamıştı.

Halka arz talep eksikliği nedeniyle iptal oldu ancak 2018’de başlayan görüşmeler nihayete erdi.

Dün Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, DeFacto Perakende Ticaret AŞ paylarının belli oranının European Bank for Resconstruction and Development tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

EBRD ilk görüşmelerin başladığı dönemde yaptığı resmi açıklamada, “Türkiye bizi en büyük pazarımız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı itibarıyla bizim için son derece önemli” değerlendirmesinde bulunmuştu.

180 ülkeye ulaşacak

‘Ulaşılabilir Moda’ anlayışı ve globalleşme vizyonu doğrultusunda 5 kıtada 93 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve e-ticaret kanalıyla 2022 yılında yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydeden DeFacto, Cumhuriyetin 100. yılında 100 ülkede fiziksel ve dijital olarak varlık gösterecek.

Satışlarda yurtdışının payı yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Global bir giyim markası haline geler DeFacto, 2027 yılına kadar 180 ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

‘Sürdürülebilir moda’ sloganıyla 2050 yılına kadar ‘iklim pozitif marka olma’ yolunda emin adımlarla ilerleyen DeFacto, 2030 yılına kadar koleksiyonlarının yüzde 90’ını sürdürülebilir ürünlerden oluşturmayı hedefliyor.

Dünya Gazetesi