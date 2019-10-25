Avrupa ihanet peşinde

Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG/PYD’li teröristlerin temizlenmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndan Avrupa ülkeleri rahatsız olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden İtalyan Milletvekili Angelo Ciocca’nın, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatmasına siyasetçilerden sert tepki geldi. Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, parlamentolar üzerinde uzun süredir Türkiye aleyhtarı ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek “Özellikle Türkiye’den kaçan ihanet şebekeleri bulundukları bölgelerde Türkiye aleyhtarlığı yaparak kendilerine taraf buluyorlar. Yani Türkiye’nin etrafında öyle bir ihanet şebekesi oluştu ki her yerde Türkiye’yi vuruyorlar” dedi.

Şer şebekesi oluştu

Eleştirilerini sürdürenMehmet Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önce Ermeni diasporası, gerek soykırım iddialarıyla, gerek farklı alanlarda aleyhimize çalışmalar yapılmıştı. Fakat daha sonraları buna özellikle HDP parlamentoya girdikten sonra HDP’nin Türkiye aleyhtarlığından kaynaklanan bir çalışmalar silsilesi başladı. Bu duruma ilave olarak da 15 Temmuz Darbesiyle birlikte FETÖ’cü grup yurtdışında örgütlenmiş durumdalar. Barış Pınarı Harekatı yerinden, yurdundan edilen sadece ülkemizde sayısı 4 milyona yakın Suriyelilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmesini sağlamaktır. Avrupa’dan bu duruma destek gelmesi gerekirken, şu ana kadar Avrupa bir tek mülteci almamış ve bir kuruş desteği yok. Ama Suriyelileri barındıran biziz. Bize teşekkür edeceklerine ihanet hançerini saplıyorlar. Ama şunu bilmeliler ki, ‘Barış Pınarı Harekatı başarılı olmasaydı. Sınırları açardık. Tamamı Avrupa’da olurdu’.. Dolayısıyla Almanya ve İtalya gibi ülkeler Türkiye’ye destek olmalıdırlar.”