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Avrupa ihanet peşinde

Güvenliğini sağladığımız Avrupa’nın, Barış Pınarı Harekatı karşısındaki ikiyüzlü tutumuna tepki gösteren Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye’nin etrafında öyle bir ihanet şebekesi oluştu ki, her yerde Türkiye’yi vuruyorlar. Avrupa’dan harekata destek gelmesi gerekirken, ihanet hançerini saplıyorlar” dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 10:35
Avrupa ihanet peşinde

Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG/PYD’li teröristlerin temizlenmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı’ndan Avrupa ülkeleri rahatsız olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden İtalyan Milletvekili Angelo Ciocca’nın, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatmasına siyasetçilerden sert tepki geldi. Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, parlamentolar üzerinde uzun süredir Türkiye aleyhtarı ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek “Özellikle Türkiye’den kaçan ihanet şebekeleri bulundukları bölgelerde Türkiye aleyhtarlığı yaparak kendilerine taraf buluyorlar. Yani Türkiye’nin etrafında öyle bir ihanet şebekesi oluştu ki her yerde Türkiye’yi vuruyorlar” dedi.

Şer şebekesi oluştu

Eleştirilerini sürdürenMehmet Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önce Ermeni diasporası, gerek soykırım iddialarıyla, gerek farklı alanlarda aleyhimize çalışmalar yapılmıştı. Fakat daha sonraları buna özellikle HDP parlamentoya girdikten sonra HDP’nin Türkiye aleyhtarlığından kaynaklanan bir çalışmalar silsilesi başladı. Bu duruma ilave olarak da 15 Temmuz Darbesiyle birlikte FETÖ’cü grup yurtdışında örgütlenmiş durumdalar. Barış Pınarı Harekatı yerinden, yurdundan edilen sadece ülkemizde sayısı 4 milyona yakın Suriyelilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmesini sağlamaktır. Avrupa’dan bu duruma destek gelmesi gerekirken, şu ana kadar Avrupa bir tek mülteci almamış ve bir kuruş desteği yok. Ama Suriyelileri barındıran biziz. Bize teşekkür edeceklerine ihanet hançerini saplıyorlar. Ama şunu bilmeliler ki, ‘Barış Pınarı Harekatı başarılı olmasaydı. Sınırları açardık. Tamamı Avrupa’da olurdu’.. Dolayısıyla Almanya ve İtalya gibi ülkeler Türkiye’ye destek olmalıdırlar.”


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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:35
  1. Suriye
  2. PKK
  3. YPG
  4. PYD
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Türkiye
  7. Akit
  8. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  9. İtalyan Milletvekili Angelo Ciocca
  10. Avrupa Parlamentosu
  11. Mehmet Erdoğan

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci13 sa önce
    Bunlar dünya savaşında osmanlıya nasıl düşmandılarsa aynısı küllenmiş duruyor. Bir rüzgar hemen alevlendiriyor hainlikleriniHangi millete huzur ve insanlık götürdüyse, tarihten beri her fırsatta bizi ısırmaya kalktılarNankör itler. Kafirden dost olmaz vesselam
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Birazda ALLAH tan korkun,nedir bu avrupa korkusu !Gavurdan dost olunmayacagini ALLAH KURANDA ACIK ACIK BELIRTMEMIŞMIYDI.! Maide suresi 51
  • dudayıfdudayıf16 sa önce
    YAHU AVRUPA ORAYA YERLEŞMENİN TÜRKİYENİN ORTADA KALDIRILMA PLANI YAPIYORLAR
  • uyan tcuyan tc16 sa önce
    yahudilere dikkat edin. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan piçleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 sa önce
    Avrupa ya, İyi Bir Ders Gerekiyor. Bunun İçin Sınır Kapıları Bir Sūreliğine Olsun Açılmalıdır. Avrupa ya, Gitmek İsteyen En Az Yūzbin Suriyeli Serbest Bırakılmalıdır.O Zaman Anlarlar Belki Şerefsizler.
  • abdulabdul17 sa önce
    bunlarin mayasi bozuk, hacli-siyonist irkci mayalari degismedikce duzelmez şaptan şeker olmaz
  • Adige NogayAdige Nogay17 sa önce
    Küfür birdir, kafirler bir millettir. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını kesinlikle onlar nankörlükle cevaplar. Esas Karşılık Allahtandır. Her iki tarafada..
  • dürüstdürüst17 sa önce
    Avrupa ihanet peşinde değil TAMMERKEZİNDE: özellikle muhalefet başta olmak üzere siyaset hem kör hem sağır.İktidar hırsı kanserden de kötü beyinlerini tümden kaplamış,düşünme melekeleri kaybolmuş.Bir kısmında da kaybetme korkusu var.?????
  • ihsanihsan17 sa önce
    milyon mülteciyi, sınıra yığalım gitsinler.

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