Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
- Grekoromen Milli Takımı, son hazırlık kampını İstanbul'da gerçekleştirecek13 Mart 2019 Çarşamba 09:49
ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son kamp çalışmalarını 17 Mart-7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.
Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kampa dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de yer aldığı 42 sporcu katılacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.
YORUM YAZ