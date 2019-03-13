Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru - Grekoromen Milli Takımı, son hazırlık kampını İstanbul'da gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son kamp çalışmalarını 17 Mart-7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kampa dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de yer aldığı 42 sporcu katılacak. Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

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