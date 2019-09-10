



ANKARA (AA) - Avrupa Gençler Judo Şampiyonası Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vantaa kentinde 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 5 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Genç Kadın ve Erkek Judo Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı. İlk kafile bugün hava yoluyla Finlandiya'ya hareket etti.



Organizasyona 44 ülkeden 156'sı kadın ve 202'si erkek olmak üzere toplam 358 judocu kayıt yaptırdı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

12 Eylül Perşembe



Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci (52 kilo), Salih Yıldız (60 kilo)

13 Eylül Cuma:



Minel Akdeniz (63 kilo), Muhammet Mustafa Koç (81 kilo)

14 Eylül Cumartesi:



Kübranur Esir, Mine Kalender (+78 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo), Ömer Kemal Aydın (100 kilo), Emrullah Uçar, Furkan Güner (+100 kilo)

15 Eylül Pazar:



Karma takım karşılaşmaları



