Avrupa futbolunda kura heyecanı - UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri yarın belli olacak



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.

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