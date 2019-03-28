Avrupa devleri, Yusuf Yazıcı için harekete geçti Trabzonspor’da başarılı performansıyla göz dolduran, A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Yusuf Yazıcı’ya Avrupa devlerinin ilgisi artıyor.

Trabzonspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Yusuf Yazıcı, yine Avrupa devlerinin göz hapsinde. Adı daha önce Benfica ve Roma’yla ciddi şekilde anılan başarılı orta saha oyuncusunun Moldova maçında İspanyol ekibi Sevilla tarafından izlendiği ortaya çıktı. Yusuf’un transferiyle Roma’dan ayrılarak İspanyol ekibinin sportif direktörlüğüne getirilen Monchi’nin ilgilendiği bildirildi. Monchi, Cengiz Ünder’i de Roma’ya kazandırmıştı.

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