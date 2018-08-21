Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu

Bursaspor'un başarılı sol beki Aziz Behiç'e teklif var...

PSV Eindhoven, bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu 27 yaşındaki Aziz için menajerler vasıtasıyla Yeşil-Beyazlı kulübün kapısını çaldı. Yönetim, tecrübeli futbolcunun fiyatını 2.5 milyon Euro olarak belirledi.

PSV ile önümüzdeki günlerde sıcak temasların yaşanması bekleniyor.

Aziz'in durumuna göre Bursaspor, kadroya yapılacak takviye sayısını artırabilir. (Fanatik)