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Gündem Avrupa bunları görmüyor! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Gündem

Avrupa bunları görmüyor! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan'ın ittiği lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 21:23:00 -
Avrupa bunları görmüyor! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 05.40 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı.

31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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