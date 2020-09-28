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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:01:10 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,7 artışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 12.773 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 kazançla 5.933 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 4.820 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 19.048 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde yatay seyirle 1,1627'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelere karşın Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğüne işaret eden olumlu makroekonomik verilerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.

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