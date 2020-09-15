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Aktüel Avrupa borsaları perakende sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı
Aktüel

Avrupa borsaları perakende sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:52:42 -
Avrupa borsaları perakende sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

BERLİN AA) - Avrupa borsaları perakende alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde değer kazancı ile günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 yükselerek, 370,96 puandan kapandı. Stoxx 600 perakende sektörü indeksinin günü yüzde 2,33 değer kazanarak, kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 5.067,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,82 değer kazanarak 19.956,95 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,18 yükselişle 13.217,67 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32’lik artışla 6.105,54 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,16’lık yükselişle 1,185 seviyelerinden işlem gördü.

Öte yandan, giyim perakendecisi H&M’nin hisseleri üçüncü çeyreğe ilişkin öncü karının beklentilerin üzerinde gelmesinden sonra yüzde 10’dan fazla değer kazanırken, İngiltere’de internet üzerinden süpermarket ürünleri satan Ocado’nun hisseleri satışlarındaki artışın etkisiyle günü yüzde 10’dan fazla artarak kapattı.

İtalya’da Fiat Chrysler’in hisseleri de PSA ile birleşmese anlaşmasında revizyon açıklamasından sonra yüzde 8 değer kazandı.

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