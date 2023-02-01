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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 20:51:00 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle bitirdi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 453,09 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalarak 7.077,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07'lik düşüşle 6.860,95 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 artışla 15.180.70902 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39’luk yükselişle 26.703,87 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,47'lik artışla 1,091 seviyelerinde seyrediyor.

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