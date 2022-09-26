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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 19:36:00 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 azalarak 388,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 düşerek 12.227,92 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 5.769,39 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.020,95 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 21.207,25 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,74 azalarak 0,962 seviyesinde işlem gördü.

İngiliz sterlini, piyasalarda 1,03 ile dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

İngiltere Merkez Bankası, "finansal piyasalardaki gelişmelerin çok yakından takip edildiğini, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt edilmeyeceğini" bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğunu açıkladı.

Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiğini bildirdi.

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