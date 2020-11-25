Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 392,09 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 azalarak 6.391,09 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 13.289,8 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.571,29 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 yükselerek 22.303,58 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,191 seviyesinde bulunuyor.