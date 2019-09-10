Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,10 artışla 386,44 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 artarak 7.267,95 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 12.268,71 puana ve Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 5.593,21 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybederek 21.869,01 puan seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,1045 seviyelerinde bulunuyor.

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