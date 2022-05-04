Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları küresel para politikaları ile ilgili beklentilerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları küresel para politikaları ile ilgili beklentilerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 değer kaybederek 441,37 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 azalarak 7.493,45 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 13.970,82 puana düştü.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,24 değer kaybıyla 6.395,68 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,40 düşüşle 23.902,06 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,18’lik artışla 1,054 seviyesinde bulunuyor.