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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:53:48 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.067 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.003 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 4.939 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.001 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.590 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1775'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönebileceklerinin sinyalini vermesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

Dün Almanya'da, bugün de İngiltere ve Fransa'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasının pay piyasalarında alımları sınırladığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve Brexit görüşmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

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