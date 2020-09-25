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Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:13:55 -
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 356 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.573 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.835 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.741 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 6.671 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 03 düşüşle 18.849 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi, Avro Bölgesinin toparlanmasına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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