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Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:56:37 -
Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 13.100 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.026 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 7.118 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 20.066 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerçekleşen birinci faz ticaret anlaşması görüşmelerinin risk iştahını görece artırmasına karşın, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs vakaları ve ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.


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