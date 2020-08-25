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Ekonomi Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:28:34 -
Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, günü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 azalışla 369,75 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 azalarak 6.037,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 13.061,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik düşüşle 20.030,05 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01’lik artışla 5.008,27 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

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