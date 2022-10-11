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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 19:52:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı.

​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 değer kaybederek 387,95 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 azalarak 6.885,23 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.220,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 5.833,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 gerileyerek 20.730,5 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,62 artarak 0,976 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar, büyümenin yavaşlaması ve merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırması ihtimaline odaklandı.

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınayarak, bu ülkeye mali, insani, askeri ve diplomatik desteği sürdüreceklerini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE), günlük tahvil alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından ülkede faizler geriledi.

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