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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:31:40 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 391,63 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalarak 6.362,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 13.286,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 5.566,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 22.201,44 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 1,191 seviyesinde bulunuyor.

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