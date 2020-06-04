Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 12.435 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 6.367 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 7.560 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 4.995 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşerek 19.458 puan oldu.

Avro/dolar yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1207, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,2520 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve makro ekonomik verilerdeki toparlanma ile Avrupa borsalarının dün ralli yaptığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesinde yatırımcıların beklemeye geçtiğini söyledi.

Almanya'da 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklandığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış yapabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.