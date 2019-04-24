Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 390,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 7.471,75 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düşerek 5.576,06 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalarak 21.724,44 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,63'lük kazançla 12.313,16 puan seviyesine çıktı. Avro/dolar paritesi de (TSİ) 21.44 itibarıyla yüzde 0,68'lik düşüşle 1,1148 seviyelerinde bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.