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Avrupa borsaları

13 Ağustos 2019 Salı 10:37
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 369,54 puanda seyrediyor.

DAX endeksi yüzde 0,22 düşüşle 11.652,88 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalışla 7.221,48 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde ,44 düşüşle 8.635,90 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 5.296,54 puandan işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55 düşüşle 20.154,11 puanda seyrediyor.

Dün, Arjantin piyasalarında yaşanan büyük değer kaybının küresel piyasalardaki risk algısını artırdığını ifade eden analistler, bunun üzerine altının ons fiyatında 1.525 dolara yaklaşıldığını, Almanya 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde eksi 0,61 ile tarihin en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Sterlin/dolar paritesi 1,2051, avro/dolar paritesi de 1,1195 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da yayınlanacak ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:37
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