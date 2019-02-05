Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 360,76 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 primle 11.183,60 puanda. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 kazançla 7.061,57 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 5.006,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.973,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 kazançla 19.673,50 puanda seyrediyor. Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarının Avrupa'da pay piyasalarını olumlu etkilediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

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