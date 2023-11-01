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Ekonomi Avrupa Birliği'ni kaç kişi istiyor?
Ekonomi

Avrupa Birliği'ni kaç kişi istiyor?

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:48:00 - 2023-11-01 12:48:26
Avrupa Birliği'ni kaç kişi istiyor?

AB sürecinde yaşadığımız tüm sorunlara rağmen kamuoyunda AB desteğinin devam ettiği gözlemlendi. İşte araştırmaya ait sonuçlar:

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından TİM’in desteğiyle Metropoll araştırma şirketine yaptırılan “Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2023”ün sonuçları, TOBB İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda kamuoyu ile paylaşıldı. Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçen anket Eylül 2023 ayında, Türkiye genelinde 23 şehirde, 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden toplam 2102 katılımcıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Antalya, Mersin, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Erzurum, Kırıkkale, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Van, Kastamonu, Kayseri ve Zonguldak olmak üzere toplam 22 ilde yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Halkın nabzı tutuldu

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, Türkiye için AB ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu, Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT gibi kurumlardaki üyeliğinin yanı sıra AB üyeliği hedefinin devam ettiğini söyledi. Zeytinoğlu araştırmanın sonuçlarını şöyle özetledi:

“AB sürecinde yaşadığımız tüm sorunlara rağmen kamuoyunda AB desteğinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye’nin AB üyeliğine destek oranı %66 oldu. 2019’da yapılan araştırmamıza göre burada 5 puanlık bir artış görüyoruz. Araştırmaya katılanların %45’i Türkiye’nin gelecekte AB üyesi olabileceğini düşünürken, %69,1’i için AB üyeliğini destekleme nedeni ekonomik, %47’si ise demokrasi ve insan haklarında ilerleme için AB üyeliğini destekliyor. %44’ün beklentisi ise AB’de seyahat ve oturma hakkı alabilmek"

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