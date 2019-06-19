Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!

Avrupa Birliği'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerini devam ettirmesi durumunda Gümrük birliği anlaşmasının etkileneceğini, programın askıya alınabileceği belirtildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü enerji arama ve sondaj faaliyetlerine, Rum yönetiminin özelinde bütün Batı devletleri karşı çıkıyor. ABD'den Fransa'ya Yunanistan'dan Almanya'ya kadar hemen her devletin açıklamalar yaptığı Doğu Akdeniz meselesine ilişkin AB'nin de harekete geçeceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği hükümetlerinin Türkiye ile görüşme halinde olduğu Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna dair Türkiye ile yapacağı görüşmeleri dondurmaya karar verdiği belirtildi.

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Gümrük Birliğini askıya alma planı

Taslakta ayrıca sondaj faaliyetlerinin devam etmesi halinde gerilimin artabileceğinin sinyali verildi, "AB, Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun bir şekilde cevap vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Taslağın, AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması beklenirken, bildiri taslağına dayandırılan haberlere göre AB Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını dondurmayı planlıyor.

"Gerekli önlemler alınacak"

Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Akdeniz açıklarında sondaj faaliyetleri yürüten Türkiye’ye karşı 'gerekli' önlemler alınmasının gündeme getirileceği bildirildi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mevcut sondaj faaliyetlerinin ciddi endişelere sebep olduğu ve Türkiye'nin henüz Avrupa Birliği'nin bu tür faaliyetleri durdurma çağrısına cevap vermediği belirtildi.