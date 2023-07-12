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Siyaset Avrupa Birliği'nden son dakika Erdoğan açıklaması
Siyaset

Avrupa Birliği'nden son dakika Erdoğan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-12 18:38:00 -
Avrupa Birliği'nden son dakika Erdoğan açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını kaydeden von der Leyen, İsveç'in NATO'ya katılımının ilerletilmesi için Türkiye'nin uzlaşıya varmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Von der Leyen, "Ayrıca Ukrayna'ya devam eden destekleri, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarını, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin kapsamını ele aldık." ifadesini kullandı.

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