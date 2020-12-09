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Gündem Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı
Gündem

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı

Reuters, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:06:00 -
Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı

Türkiye'ye olası yaptırımlarında ele alınacağı yarınki AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB üyesi ülkelerin liderleri için hazırlanan taslak metin Reuters haber ajansı tarafından sızdırıldı. Reuters'ın aktardığına göre, AB liderlerinin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığı belirtildi.

Yaptırımların genişletilmesi gündemde

Buna göre, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk şahıslara ve şirketlere ek yaptırımlar getirmesi planlanıyor. Taslak metinde, AB'nin 2019'dan beri bu alanda yürürlükte olan yaptırımlara 'ek listeler' hazırlayacağı, 'ihtiyaç duyulması halinde bu listenin kapsamının genişletileceği öne sürüldü. Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda mart ayındaki toplantıda yeni adımlar atılacağı da belirtildi.

Yunanistan memnun olmadı

Reuters'a konuşan AB diplomatları, bahsi geçen hedefli yaptırımların Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

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Yorumlar

Eyüp

Türkiyenin ege ve akdenizdeki haklarını gaspederek bilinçli şekilde haksızda olsa Yunanistanla savaşa zorluyorlar.
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