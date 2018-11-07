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Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesini desteklediğini açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönündedir." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması!

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu AB Komisyonunun resmi tutumunu yansıtıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

AB Komisyonunun resmi tutumunun "sadece ve sadece" Başkan Jean-Claude Juncker tarafından dile getirilebileceğinin altını çizen Schinas, "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönündedir." dedi.

Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nde, Başkan Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Türkiye'de reform süreci ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını anımsatan Schinas, bunun Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak ve üyelik müzakerelerini sürdürmek için gerekli olduğunu kaydetti.

Hahn müzakerelerin sonlandırılmasını istedi

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ve AB'nin "yeni yollar" keşfetmesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile katılım müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini savunmuştu.

Türkiye'nin AB üyeliğinin "yakın gelecekte" gerçekleşemeyeceğine işaret eden Hahn, müzakerelerin "gerçekçi bir stratejik ortaklık kurulmasını" engellediğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
  1. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas
  2. Avrupa Birliği
  3. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci
  4. Destek açıklaması
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • engineerengineer46 dk önce
    ab uyum yasaları ile Müslüman Milleti hıristiyanlaştırdılar, açılan fasıllar kahır ekseriyeti Türk toplumunu hıristiyan batı toplumuna benzetmek üzerine, ab uyum yasaları ve diğer beşeri kanunları Allah'ın Ahkamının önüne koyup,Ahkam-ı İlahiyeyi arkaya atacak olan uyum yasaları ve ab yolunda yola devam kararı büyük vebaldir, hıristiyan kulübü olan domuz çiftliğinde ne işimiz var?
  • talhatalha1 sa önce
    bir karar verin artık
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