Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!

BM Güvenlik Konseyi’ndeki "Gazze" açıklamasından sonra katil İsrailİ'in hedefe koyduğu Birleşmiş BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e AB'den destek geldi.

AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “Orta Doğu'da ve tüm dünyada barış ve insani yardım için Guterres ve BM personelinin çalışmalarını tam olarak destekliyoruz” dedi.

Guterres ne demişti?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ndeki yaptığı konuşmada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor” ifadelerini kullanmıştı.