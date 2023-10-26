  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Tüketicileri uyaran konfederasyon başkanı sosyal medyada dolandırıldı!

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler

10 yılda her şey değişebilir! İnşaatın geleceği bu kriterlere bağlı
Gündem Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!
Gündem

Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 22:41:00 - 2023-10-26 23:24:54
Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Hamas hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e destek verdi.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki "Gazze" açıklamasından sonra katil İsrailİ'in hedefe koyduğu Birleşmiş BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e AB'den destek geldi.

AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “Orta Doğu'da ve tüm dünyada barış ve insani yardım için Guterres ve BM personelinin çalışmalarını tam olarak destekliyoruz” dedi.

Guterres ne demişti?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ndeki yaptığı konuşmada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı
Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı

Dünya

Guterres: Gazze'deki çatışma İsrail'in 56 yıllık bir işgalinden ötürü ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü
Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

Gündem

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı

Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!
Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!

Dünya

Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

DEMEK Kİ AB ÜLKELERİNDE DE İNSANLIĞI GÖRECEK İNSANLAR VARMIŞ, BUNA SEVİ,NDİK DİYEMİYORUZ, ÇÜNKÜ ÇOK GEÇ KALINMIŞ BİR AÇIKLAMA OLUP, NİCE SAVUNMASIZ, MASUM, SİLAHSIZ İNSANLAR DÜNYA GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ. AB DEVLETİN TEMSİLCİLERİNDE BM DESTEĞİNDE GERÇEKTEN SAMİMİ OLDUKLARINI GÖSTERMELERİ AÇISINDAN, NETENYAHU VE ONA DESTEK VERENLERİ ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMALARINI İNSANLIK ADINA BEKLİYORUZ.

saffet

insan kılıgında bir amerika dünya insanlarını toplulukları yok sayıyor duvardaki resimi görürsün ama dünya liderlerinin güya oldugu söylenmen BM varmı yok mu insan kılıgındaki AB desteklese ne olur desteklemesen ne olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23