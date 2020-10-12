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Dünya Avrupa Birliği'nden flaş Rusya kararı
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Rusya kararı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:23:00 -
Avrupa Birliği'nden flaş Rusya kararı

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da yaptığı Dış İlişkiler Konseyi toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya ve Fransa'nın yaptırım önerisinin tüm üyeler tarafından desteklendiğini söyledi.

Borrell, yasaklı kimyasal maddelerin silah olarak kullanımına AB'nin güçlü bir karşılık vermesini ele aldıklarını belirterek, yaptırımların uygulaması için teknik hazırlıkların ve belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Yaptırımların Rusya'nın istihbarat örgütünden bazı kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içereceği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ

Dağlık Karabağ konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlarından Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın son durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Borrell, çatışmaların durmasını, müzakerelere dönülmesini, 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkese nasıl katkıda bulunabileceklerini ele aldıklarını söyledi.

Borrell, AB üyelerinin bölgesel aktörlerin çatışmaların durması ve barışa katkı sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Rusya ve Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları olarak Dağlık Karabağ konusunda girişimlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin Navalnıy yaptırımları nedeniyle bunun etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Belgrad-Priştine Diyaloğu sürecini de konuştuklarını aktaran Borrell, kısa süre içinde bir sonuca varılmasını ümit ettiklerini, bunun Batı Balkanlar'ın istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

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