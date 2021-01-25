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Dünya Avrupa Birliği Türkiye'ye ek yaptırımda kararını verdi
Dünya

Avrupa Birliği Türkiye'ye ek yaptırımda kararını verdi

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:35:00 -
Avrupa Birliği Türkiye'ye ek yaptırımda kararını verdi

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında 2016'da son verilen istikşafi görüşmelerin bugün yeniden başlatıldığına ve Türkiye'nin şu an Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerde gemisinin bulunmadığına işaret eden Maas, "Bunlar uzun süredir beklediğimiz olumlu sinyaller. Bu sinyallerin AB tarafından gelecek yaptırım kararlarıyla gölgelenmemesi gerekir" dedi.

"Sinyallerin kalıcı olması önemli"

Almanya Dışişleri Bakanı, şimdi Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin kalıcı olmasının önem taşıdığını vurgulayarak "O zaman AB ile Türkiye arasında yeniden bir pozitif gündemden de bahsedebilecek durumda oluruz" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre Maas, AB tarafından pozitif gündemin, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Suriyeli sığınmacılara ek yardımlar gibi maddeleri kapsayabileceğini kaydetti.

Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ek yaptırım kararları alınmıştı

10-11 Aralık'taki liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları içeren yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alınmıştı. Yaptırımların çerçevesi 2019 yılı Aralık ayında oluşturulmuş, geçen yıl Şubat ayında da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı.

Türkiye'ye karşı bu listenin dışında daha ağır yaptırımları da içerecek şekilde yaptırımların kapsamının genişletilmesi için karar ise Mart ayında düzenlenecek zirveye bırakılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye ile ilişkilerin seyri ve olası yaptırım seçenekleriyle ilgili bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.

 

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Yorumlar

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yakinda elimize i* gibi duseceksiniz ne de olsa
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Selim

Kendileri Çalıp kendileri oynuyor , Türkiye nin çok seyindeydi sizin yaptirimlariniz , geri zekalı lar Birliği topluluğu
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