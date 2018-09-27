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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk'tan BM'de reform çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, "AB,  Birleşmiş Milletler'in (BM) reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde  destekliyor." dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:19
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk'tan BM'de reform çağrısı

Tusk, BM 73. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, liderler olarak BM'yi  görevini başarıyla yerine getirme araçlarıyla donatmaları gerektiğini söyledi.

"AB, BM reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor."  diyen Tusk, "Bu reformlara çok ihtiyaç duyuldu ve gecikti. Aciliyet açıktır ve  uygulama esastır." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Libya

Suriye'de savaş sürdükçe halkın acı çekmeye devam edeceğini vurgulayan  Tusk, "İnsani bir facia yaşanmaması için İdlib'de (Rusya ve Türkiye arasındaki)  anlaşma tam olarak uygulanmalıdır." çağrısında bulundu.

Tusk, Libya'daki istikrarsızlıktan faydalanan insan kaçakçılarının yol  açtığı acılara dikkati çekerek, "Libya halkını acımasız bir şekilde kullanan  insan kaçakçılarına yaptırım uygulanmalı ve adaletin önüne çıkartılmalıdırlar."  şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Afrika kıtasının önemine de değinen Tusk, Afrika'nın büyük zorluklar  kıtası olduğu kadar aynı zamanda büyük fırsatları da barındırdığını ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:19
  1. AB
  2. BM

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